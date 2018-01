Cesta básica na capital paulista sobe 0,54% no 1º trimestre O preço da cesta básica acumulou queda de 0,54% no primeiro trimestre de 2005 na capital paulista. Segundo a pesquisa diária da Fundação Procon-SP, realizada em convênio com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese) e divulgada nesta quarta-feira, o valor médio da cesta passou para R$ 216,30 no dia 31 de março, ante o preço de R$ 217,48 do dia 29 de dezembro de 2004. Na análise por grupo, a fundação ligada à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo apurou entre janeiro e março diminuição de 0,46% nos preços da Alimentação, alta de 0,17% em Limpeza e recuo de 2,06% em Higiene Pessoal. Dos 31 itens pesquisados, 17 apresentaram queda, dez ficaram mais caros e quatro permaneceram estáveis. Março Apesar da leve queda constatada no trimestre, a cesta básica do paulistano apresentou alta de 3,30% em março. Conforme adiantou a Agência Estado na quinta-feira passada, foi a variação mensal mais expressiva desde dezembro de 2002, quando subiu 4,09%. No mês passado, a análise por grupos mostrou alta de 4,30% nos preços da Alimentação, baixa de 1,70% em Limpeza e elevação de 1,14% em Higiene Pessoal. Dos 31 produtos pesquisados, 23 apresentaram alta, seis diminuíram de preço e dois permaneceram estáveis.