Cesta básica no RJ sobe 0,13% O custo das cestas de compras consumidas pelas famílias residentes no Município do Rio continuou subindo na segunda semana fevereiro (entre os dias 7 e 12), de acordo com pesquisa coordenada pelo Instituto Fecomércio-RJ. A variação média foi de 0,13%, elevando o custo da cesta para R$ 297,16, contra os R$ 296,78 da semana anterior. Na primeira semana do mês, as cestas já tinham apresentado elevação de preços, em média, de 0,06%. O diretor do Instituto Fecomércio-RJ, Luiz Roberto Cunha afirmou que, apesar de maior do a anterior, a alta da segunda semana de fevereiro não representa uma nova tendência. "É um percentual pequeno, que ainda reflete a acomodação dos preços", explicou. Os produtos que mais encareceram na segunda semana de fevereiro foram batata (6,38%), banana prata (4,60%), farinha de mandioca (3,21%), sabão em pó (2,84%) e ovo (2,17%). No entanto, outros registraram redução, sendo as mais expressivas: sabão em barra (7,93%) e tomate (5,28%).