Cesta básica: queda de 1,59% em SP O preço da cesta básica do paulistano apresentou uma queda de 1,59%, em relação à semana passada. O resultado faz parte da pesquisa diária realizada pela Fundação Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria de Justiça de São Paulo e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócios-Econômicos (Dieese). O preço médio, que era de R$ 143,31 no último dia 23 de março passou para R$ 141,13 no dia 29. Nesta semana, entre os dias 23 e 29 de março, os produtos que mais subiram de preço foram: a cebola (+7,53%), a lingüiça fresca (+3,18%), o detergente (+2,63%), a farinha de mandioca torrada (+1,39%) e o leite em pó integral (+1,18%). Os produtos que apresentam as maiores quedas nos preços foram: salsicha avulsa (-7,80%), sabão em barra (-6,90%), sabão em pó (-5,88%), sabonete (-3,13%) e a carne de primeira (-3,05%).