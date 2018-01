Cesta básica: queda de 2,55% em janeiro De acordo com pesquisa diária do paulistano realizada pela Fundação Procon-SP, órgão vinculado a Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo, em convênio com Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese) o valor da cesta básica caiu 2,55%, com relação a dezembro do ano passado. O preço médio que no dia 29/12/2000 era R$ 141,43 passou para R$ 137,83 em 31/01/2001. Dos 31 produtos pesquisados, na variação mensal, onze apresentaram altas, dezoito diminuíram de preço e dois permaneceram estáveis. Os produtos que mais pressionaram a queda no período foram: frango resfriado inteiro, batata, carne de primeira, ovos brancos e o café.