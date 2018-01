Cesta básica: queda em várias capitais Nem mesmo o aumento de 11,03% no salário mínimo impediu o ritmo de queda da cesta básica. Em maio, o preço da cesta recuou em dezesseis capitais do País. O levantamento feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese) registrou que as principais baixas aconteceram em Fortaleza (-10,89%), Rio de Janeiro (-8,80%), João Pessoa (-7,98%) e Curitiba (-7,28%). A capital com menor recuo foi Florianópolis (-0,91%). São Paulo continua com a cesta básica mais cara do Brasil. O preço é de R$ 111,78. Além da capital paulista, mais cinco localidades ainda apresentam o custo da cesta básica superior a R$ 100,00. São elas: Brasília (R$ 107,29), Porto Alegre (R$ 104,52), Curitiba (R$ 103,49), Belo Horizonte (R$ 103,28) e Florianópolis (R$ 100,13). De acordo com Dieese, salário mínimo deveria ser R$ 939,06 Mensalmente, o Dieese estima o valor do salário mínimo necessário para a manutenção de um trabalhador e sua família. Em maio, esse valor ficou em R$ 939,06. Ou seja, 6,2 vezes o salário mínimo vigente no país. Para chegar a essa estimativa, o Dieese leva em conta as necessidades básicas de uma família com alimentação, moradia, educação, vestuário, saúde, transportes, higiene, lazer e previdência. Variações acumuladas Nos cinco primeiros meses deste ano, as variações acumuladas dos preços dos produtos alimentícios que compõem a cesta básica foram negativas em dez capitais, destacando-se as quedas ocorridas Fortaleza (-4,05%), Natal (-3,49%) e João Pessoa (-2,50%). As altas mais significativas foram apuradas em Aracaju (5,54%), Belo Horizonte (4,92%) e Brasília (3,94%). Em doze meses - entre maio de 1999 e maio de 2000 - quatro capitais apresentaram variações acumuladas negativas: Fortaleza (-5,67%), João Pessoa (-0,89%), Salvador (-0,55%) e Porto Alegre (-0,29%). As maiores altas no período ocorreram em Brasília (8,75%) e, com a mesma taxa de 6,99%, Florianópolis e Belém. Tabela Pesquisa Nacional da Cesta Básica Custo e variação da cesta básica em dezesseis capitais Brasil - maio de 2000 Capital Valor da cesta básica (R$) Variação mensal (%) Porcentagem sal. Mínimo líquida Variação jan a maio 2000 (%) Variação anual (%) São Paulo 111,78 -3,57 80,46 -0,16 6,41 Brasília 107,29 -2,88 77,23 3,94 8,75 Porto Alegre 104,52 -1,83 75,24 -1,13 -0,29 Curitiba 103,49 -7,28 74,50 -0,32 1,94 Belo Horizonte 103,28 -6,35 74,34 4,92 6,85 Florianópolis 100,13 -0,91 72,08 1,57 6,99 Rio de Janeiro 98,51 -8,80 70,91 -2,34 0,86 Belém 96,90 -4,35 69,75 1,12 6,99 Vitória 93,70 -3,57 67,45 1,01 4,89 Aracaju 92,37 -4,05 66,49 5,54 6,43 Recife 89,36 -6,41 64,32 -0,94 1,97 João Pessoa 88,07 -7,98 63,40 -2,50 -0,89 Goiânia 87,40 -4,96 62,91 -1,84 3,67 Natal 85,28 -6,10 61,39 -3,49 3,52 Fortaleza 81,79 -10,89 58,88 -4,05 -5,67 Salvador 81,70 -6,34 58,81 -0,23 -0,55 Fonte: Dieese