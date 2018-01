Cesta básica recua 0,01% na 2ª semana de fevereiro O valor da cesta básica apresentou queda de 0,01% na região metropolitana de São Paulo, na segunda semana de fevereiro. O preço médio, que no dia 5 era R$ 213,06, passou para R$ 213,03 ontem, segundo resultados de pesquisa da Fundação Procon-SP. Por grupo, foram constatadas alta de 0,50% no grupo Alimentação, e quedas de 2,91% em Limpeza e de 1,01% em Higiene Pessoal. A variação acumulada do mês de fevereiro é negativa de 0,40% e nos últimos 12 meses é registrada alta de 2,26%. No período de 6 a 12 de fevereiro, os produtos que mais subiram foram: café em pó laminado (pac. 500 g): 7,69%; farinha de trigo (pac. 1 kg): 2,48%; carne de segunda s/osso (kg): 2,45%; farinha de mandioca torrada (pac. 500g): 2,35%; carne de primeira (kg): 1,89%. As maiores quedas foram: salsicha avulsa (kg): 8,18%; açúcar refinado (kg): 6,01%; sabão em pó (pac. 1kg): 4,45%; biscoito maizena (pac. 200g): 4,04%; alho (kg): 4,02%.