Cesta básica recua 0,46% em São Paulo O custo da cesta básica na cidade de São Paulo recuou 0,46% nesta segunda-feira, de acordo com os dados da pesquisa diária realizada pela Fundação Procon-SP. O preço médio, que era de R$ 208,01, passou para R$ 207,06. O grupo que reúne produtos de higiene pessoal figurou na pesquisa com o maior recuo de preço (-0,63%). Também mais barato ficou o grupo de alimentação (-0,50%), ao contrário do de limpeza, que apresentou alta de 0,05%. Dos 68 itens pesquisados, 26 ficaram mais caros, 22 mostraram-se mais baratos e 20 permaneceram com os preços estáveis. Os pesquisadores, que percorrem 70 supermercados da cidade diariamente, detectaram uma variação de 99% entre o custo mínimo encontrado para a cesta (R$ 146,43) e o máximo (R$ 291,46). No mês, o preço da cesta caiu 0,64%. Nos últimos 30 dias, a cesta apresenta aumento de 0,41% e nos 12 últimos meses, acumula alta de 31,05%.