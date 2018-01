Cesta básica registra alta de 0,33% em SP A cesta básica do paulistano registrou alta de 0,33% na terceira semana de setembro. O preço médio, que no dia 13 de setembro era R$ 149,92, passou para R$ 150,41 no dia 20 deste mês. O valor foi registrado na pesquisa diária realizada pela Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor vinculado ao governo estadual - e pelo Departamento Intersindical de Estudos Estatísticos e Socio-Econônomicos (Dieese). Nesta semana os produtos que mais contribuíram para a alta da cesta básica foram: o quilo da cebola (+10,78%), o quilo da batata (+7,48%), o tubo de 90 gramas do creme dental (+3,61%), o quilo do queijo muzzarela fatiado (+3,21%) e o quilo do alho (+2,26%). Dos 31 produtos pesquisados, na variação semanal, 15 apresentaram altas, 13 diminuíram de preço e 3 permaneceram estáveis.