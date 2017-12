Cesta básica registra alta de 0,39% na semana O preço da cesta básica subiu na primeira semana do mês de maio segundo pesquisa do Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, em convênio com o Dieese. O preço médio, que no dia 26 de abril era R$ 145,03, passou para R$ 145,60 em 03 de maio, o que representa uma alta de 0,39%. Dos 31 produtos pesquisados, 13 apresentaram alta nos preços, 11 registraram redução e sete permaneceram estáveis. No mês de maio, a alta acumulada é de 0,28%. Nos últimos 30 dias, a cesta subiu 2,28%. No acumulado do ano, a alta está em 2,95%. Já nos últimos 12 meses, a alta registrada é de 10,81%. Por grupo, foram constatadas as seguintes variações na primeira semana: Alimentação (alta de 0,23%), Limpeza (alta de 1,32%) e Higiene Pessoal (alta de 0,64%). Na semana, os produtos que mais subiram foram: cebola (4,03%), sabão em barra (3,70%), leite em pó integral (3,04%), papel higiênico (3,03%) e salsicha avulsa (2,86%). As maiores quedas ficaram por conta do absorvente (2,83%), extrato de tomate (2,08%), açúcar (1,43%), farinha de trigo (1,37%) e ovos brancos (1,23%).