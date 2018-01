Cesta básica registra alta de 0,44% na semana Na terceira semana de pesquisa do mês de agosto, o preço da cesta básica registrou uma alta de 0,44%, revela pesquisa diária da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, em convênio com o Dieese. O preço médio, que no dia 16 de agosto era R$ 149,07, passou para R$ 149,73 no dia 23. Dos 31 produtos pesquisados, na variação semanal, 14 apresentaram altas, 10 diminuíram de preço e sete permaneceram estáveis. Por grupo, foram constatadas as seguintes variações: alimentação (0,03%), limpeza (4,06%) e higiene pessoal (-0,55%), ficando a variação acumulada, no mês de agosto, em 0,99%, e nos últimos 30 dias, em 2,14%. No ano, a cesta variou 5,87%, e nos últimos 12 meses, 8,56%. No período de 17/8/2001 a 23/8/2001, os produtos que mais subiram foram: sabão em pó (6,67%), absorvente aderente (6,06%), salsicha avulsa (4,64% ), carne de primeira (3,41%), detergente líquido (2,44%). As maiores quedas foram: feijão carioquinha (- 5,23%), batata (- 3,36%), sabonete (- 2,86%), creme dental (-2,22%), açúcar refinado (- 2,06%).