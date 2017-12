Cesta básica registra alta de 1,34% em março O valor da cesta básica do paulistano apresentou alta de 1,35% no mês de março. De acordo com pesquisa diária da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado governo estadual, em convênio com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese), o preço médio que no dia 28 de fevereiro de 2003 era R$ 206,90 passou para R$ 209,68 no dia 31de março de 2003. Segundo o Procon-SP, a variação do valor da cesta básica no ano é de 0,61%. Nos últimos 12 meses, a variação é de 34,20%. Dos 31 produtos pesquisados pelo Procon-SP, 18 apresentaram alta, 11diminuíram de preço e 2 permaneceram estáveis no mês de março. Entre os dias 1º e 31 de março, os produtos que mais subiram foram: o quilo da cebola (31,93%); o quilo da batata (12,16%); o quilo do feijão Carioquinha (11,34%); a embalagem de 350-370 gramas do extrato de Tomate (11,01%); e o pote de 250 gramas da margarina (7,79%). As maiores quedas foram: quilo do macarrão com ovos (-10,69%); o tubo de 90 gramas de creme dental (-6,25%); o pacote de 10 unidades do absorvente aderente (- 5,76%); o pacote de 200 gramas do biscoito Maizena (- 4,63%) e o quilo do alho (- 4,09%).