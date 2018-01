Cesta básica registra recorde do Real O preço da cesta básica em São Paulo registrou alta de 0,53% nesta sexta-feira, conforme pesquisa diária realizada pela Fundação Procon-SP. O preço médio, que era de R$ 207,30, passou para R$ 208,40, o maior desde o início do Plano Real. O grupo Alimentação apresentou variação de 0,40%; Limpeza, 1,16%; e Higiene Pessoal, 1,03%. O custo mínimo encontrado pela pesquisa para a cesta foi de R$ 145,64 e o máximo, R$ 277,47, revelando diferença de 91%. Dos 68 itens pesquisados, 30 tiveram alta, 20 baixaram de preço e 18 permaneceram estáveis. No mês, a cesta variou 4,09% e nos último s 30 dias, 4,38%. No ano, a cesta variou 31,73%. A variação acumulada desde o início do Plano Real é de 95,86%.