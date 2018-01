Cesta básica semanal com queda de 0,73% em SP A cesta básica do paulistano apresentou uma queda de 0,73% na quarta semana do mês de abril. O resultado foi registrado na pesquisa diária Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor vinculado ao governo estadual, em convênio com o Departamento Intersindical de Estudos Estatísticos e Sócio-Econômicos (Dieese). O preço médio, que no dia 19 de abril era R$ 146,10, passou para R$ 145,03, no dia 26 de abril. Os produtos que tiveram alta em seus preços entre os dias 20 e 26 de abril foram: absorvente (+9,28%), farinha de trigo (+2,82%), leite em pó integral (+2,33%), queijo muzzarela fatiado (+2,33%), farinha de mandioca torrada (+1,39%). Já as maiores quedas foram da lingüiça fresca (- 3,86%), feijão carioquinha (-3,75%), sabão em barra (- 3,57%), cebola (- 3,13%) e o sabonete (- 3,03%). Dos 31 produtos pesquisados, na variação semanal, 12 apresentaram altas, 16 diminuíram de preço e apenas três permaneceram estáveis. Após três semanas de altas consecutivas, período em que atingiu o valor recorde no Plano Real, de R$ 147,30 no dia 17 de abril, a cesta básica vem registrando seguidas quedas.