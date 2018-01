Cesta básica sobe 0,07% na 3ª semana do mês Na terceira semana do mês de dezembro, o preço da cesta básica registrou alta de 0,07%. De acordo com a Fundação Procon-SP, o preço médio, que no dia 12 era R$ 205,49, passou para R$ 205,64 ontem. Por grupo, as variações foram as seguintes: Alimentação, 0,39%, Limpeza, -1,67% e Higiene Pessoal, - 0,97%. Neste período, os produtos que mais subiram foram: cebola (kg): 24,36%, macarrão com ovos (pac. 500 g): 4,79%, água sanitária (l): 4,39%, detergente líquido (emb. 500 ml): 3,85%, feijão carioquinha (pac. 1 kg): 3,23%. As maiores quedas foram: batata (kg): 6,96%, alho (kg): 5,93%, margarina (pote 250 g): 3,80%, café em pó papel laminado (pac. 500 g): 3,41%, absorvente aderente (pac. 10 unid.): 3,25%.