Cesta básica sobe 0,60% na semana em SP O preço da cesta básica da cidade de São Paulo, medida pela Fundação Procon, subiu 0,60% na segunda semana de maio em São Paulo. O custo médio, que no dia 6 era de R$ 205,86, passou ontem para R$ 207,10. Por grupo, foram constatadas as seguintes variações: Alimentação, 0,46%; Limpeza, 1,79%; e Higiene Pessoal, -0,34%. A variação acumulada até agora em abril é de 0,40%. No período de 7 a 13 de maio, os produtos que mais subiram foram: cebola (kg): 10,43%; alho (kg): 5,53%; macarrão com ovos (pacote de 500 g): 4,69%; frango resfriado inteiro (kg): 3,45%; sabão em pó (pacote de 1 kg): 2,91%. As maiores quedas foram: biscoito maizena (pacote de 200 g): -4,67%; creme dental (tubo 90 g): -2,73%; lingüiça fresca (kg): -2,27%; ovos brancos (dz): -1,79%; farinha de mandioca torrada (pacote de 500 g): -1,67%.