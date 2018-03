Cesta básica sobe 1,19% na semana em São Paulo O preço da cesta básica da cidade de São Paulo medida pela Fundação Procon subiu 1,19% na terceira semana de junho em São Paulo. O custo médio, que no dia 9 era de R$ 209,23, passou para R$ 211,71 ontem. Por grupo, foram constatadas as seguintes variações: Alimentação, 1,09%; Limpeza, 2,13%; e Higiene Pessoal, 0,94%. A variação acumulada até agora em junho é de 1,54% e nos últimos 12 meses, - 0,84%. No período de 11 a 17 de junho, os produtos que mais subiram foram: café em pó papel laminado (pac. 500 g): 5.86%, frango resfriado inteiro (kg): 5.07%, açúcar refinado (pac. 5 kg): 4.64%, sabão em pó (pac. 1 kg): 4.23%, batata (kg): 3.85%. As maiores quedas foram: farinha de mandioca torrada (pac. 500 g): - 3.98%, alho (kg): - 3.33%, salsicha avulsa (kg): - 2.50%, extrato de tomate (emb. 350-370 g): - 2.29%, arroz - tipo 2 (pac. 5 kg): - 2.26%.