Cesta básica sobe 1,42% As geadas já estão prejudicando a oferta de alimentos. Com isso, o preço dos alimentos começa a subir. De acordo com a pesquisa da Fundação Procon-SP em parceria com o Dieese, o valor da cesta básica teve alta de 1,42% na terceira semana de julho. O preço médio, que no dia 13/07/00 era R$131,96, passou para R$ 133,84, em 20/07/00. No período de 14/07 a 20/07/2000, os produtos que mais subiram foram: - Batata: 8,33% - Frango resfriado: 5,22% - Carne de 1ª: 4,79% - Lingüiça fresca: 3,99% - Carne de 2ª - s/ osso: 3,90% As maiores quedas foram: - Sabão em pó: 4,13% - Papel higiênico fino br.: 3,42% - Salsicha avulsa: 2,40% - Biscoito maizena: 1,32% - Água sanitária Cândida: 1,14% Nesta semana os supermercados que tinham os melhores preços da cesta básica foram: SÃO PAULO Barateiro R. das Palmeiras, 187. S. Cecília CENTRO Barateiro R. das Palmeiras, 187. S. Cecília NORTE Ourinhos Box Av. Cel. Sezef. Fagundes, 2698. J. Tremembé LESTE Estrela Azul Pç. Porto Ferreira, 48. A . V. Guilhermina SUL Barateiro R. Ibirarema, 100. B. Saúde OESTE Castanha Pç. S. Edwiges, 29. V. Remédios