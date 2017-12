Cesta básica sobe e bate recorde do Real A cesta básica do paulistano subiu 1,30% hoje. O preço médio, que era de R$ 138,89 ontem, passou para R$ 140,70 nesta terça-feira, o valor mais alto da cesta desde o início do Plano Real - o recorde anterior tinha sido de 27 de dezembro de 1999, quando custou R$ 139,91. A alta foi puxada pelo grupo Alimentação, que subiu 1,47%, e Higiene Pessoal, 1,66%. Os produtos que mais pressionaram foram a carne de primeira: 4,23%; carne de segunda sem osso: 2,01%; e a batata: 4,90%. O grupo Limpeza recuou 0,26%. Com a alta registrada hoje, a cesta acumula uma variação de 2,21% em dois dias (11 e 12). No mês, a alta é de 1,55% e nos últimos 30 dias, 1,24%. No ano, a cesta já subiu 1,22% e nos últimos 12 meses, 15,16%. A variação acumulada desde a implantação do Plano Real é de 32,24%.