Cesta básica sobe no ano de 5,36% a 19,30% O preço da cesta básica calculada pelo Dieese em 16 capitais acumula no ano, de janeiro a março, altas que variam de 5,36%, em Porto Alegre, a 19,30%, em Fortaleza. Também registraram grandes altas o Rio de Janeiro (13,76%) e Brasília (13,22%). No acumulado dos últimos 12 meses, entre abril de 2002 e março deste ano, os maiores aumentos foram em Goiânia (43,15%) e Belo Horizonte (40,95%). Os menores reajustes no mesmo período foram apurados em Vitória (28,41%) e João Pessoa (28,64%).