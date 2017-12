Cesta básica sofre queda de 1,35% no mês A cesta básica de novembro apresentou queda de 1,35%, em São Paulo. A informação foi revelada pela pesquisa diária realizada pela Fundação Procon-SP em parceria com o Dieese. O preço médio que no dia 31 de outubro era de R$ 140,51 passou para R$ 138,61 em 30 de novembro. Foram constatadas as seguintes variações por categoria: Alimentação - 1,10%, Limpeza - 2,73% e Higiene Pessoal - 1,82%. A variação acumulada no ano é de - 0,28% (base 30/12/99), e nos últimos 12 meses é de 3,40% (base 30/11/99).