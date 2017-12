Cesta básica subiu 0,15% na segunda semana de outubro Na segunda semana de outubro, o valor da cesta básica na cidade de São Paulo teve alta de 0,15%, de acordo com pesquisa diária da Fundação Procon-SP. O preço médio, que no dia 09 era R$ 211,93, passou para R$ 212,24 hoje. Por grupo, foram constatadas as seguintes variações: Alimentação, alta de 0,56%; Limpeza, queda de 1,53%; Higiene Pessoal, alta de 1,40%. A variação acumulada em outubro registra uma baixa de 0,70% e, nos últimos 12 meses, alta de 20,55%. No período, os produtos que mais subiram foram: frango resfriado inteiro kg (4,87%); café em pó papel laminado pacote de 500 g, (4,44%); alho kg (2,68%); biscoito maisena pacote 200 g (2,08%); sabão em barra unidade (2,08%). As maiores quedas foram: cebola kg (-10,26%); sabão em pó pacote 1 kg (-4,70%); sabonete unidade (-4,08%); margarina pote 250 g (-4,00%); salsicha avulsa kg (-3,08%).