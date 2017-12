Cesta básica subiu 0,19% na 3ª semana Pesquisa semanal do preço da Cesta Básica, realizada pelo Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual - em convênio com o Dieese, constatou que o valor subiu 0,19% na terceira semana de fevereiro. O preço médio, que no dia 15/2/2001 era R$138,95, passou para R$ 139,22 em 22/2/2001. No mês de fevereiro, a cesta acumula uma alta de 1,01%. No acumulado do ano, a variação registra uma queda de 1,56%. Já nos últimos 12 meses, a alta é de 5,25%. Os produtos que mais subiram foram: feijão (6,09%), sabão em pó (3,62%) e arroz (2: 2,91%). As maiores quedas foram: lingüiça (4,26%), margarina (3,64%), sabão em barra (3,57%) e absorvente (3,53%). Dos 31 produtos pesquisados, na variação semanal, nove apresentaram altas, 17 diminuíram de preço e cinco permaneceram estáveis. Os produtos que mais pressionaram a alta no período, considerando os respectivos pesos na cesta, foram nesta ordem: arroz tipo 2: 2,91%, sabão em pó: 3,62%, carne de primeira: 1,96%, feijão carioquinha: 6,09% e biscoito maizena: 2,60%.