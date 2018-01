Cesta básica subiu 0,27% na semana Na quarta semana de novembro, o valor da cesta básica registrou alta de 0,27%, de acordo com pesquisa diária da Fundação Procon-SP. O preço médio, que no dia 20 era R$ 209,25, passou para R$ 209,82 hoje. Por grupo, foram constatadas as seguintes variações: Alimentação, 0,04%; Limpeza, 0,31%; e Higiene Pessoal, 2,14%, ficando a variação acumulada em novembro em -0,55%, e nos últimos 12 meses, 5,09%. No período, os produtos que mais subiram foram: cebola (5,81%), papel higiênico fino branco (4,94%), água sanitária cândida (3,86%), arroz tipo 2 (3,11%), absorvente aderente (2,29%). As maiores quedas foram: ovos brancos (- 8,60%), salsicha avulsa (- 6,83%), farinha de mandioca torrada (- 3,87%), açúcar refinado (- 3,51%), biscoito maizena (- 3,03%).