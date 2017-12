Cesta básica subiu 0,28% na semana em SP O preço da cesta básica da cidade de São Paulo medida pela Fundação Procon registrou alta de 0,28% no período de 12 a 18 de novembro em São Paulo. O custo médio, que no dia 11 de novembro era de R$ 214,25, passou para R$ 214,84 na quinta-feira. Por grupo, foram constatadas as seguintes variações: Alimentação, 0,27%; Limpeza, - 0,76%; e Higiene Pessoal, 1,52%. A variação acumulada em novembro é de 0,04%, e, nos últimos 12 meses, de 2,44%. PREÇO DA CESTA BÁSICA* Os produtos que mais subiram e os que mais caíram na semana em SP Variação Papel higiênico + 4,73% Absorvente + 3,60% Alho (kg) + 3,29% Feijão carioquinha + 2,96% Margarina + 2,63% Cebola (kg) - 17,36% Batata (kg) - 8,57% Farinha de mandioca - 4,71% Desodorante spray - 3,49% Macarrão - 3,08% *Fonte: Procon