Cesta básica subiu 0,35% na semana O custo da cesta básica na terceira semana de outubro registrou alta de 0,35%, de acordo com pesquisa diária da Fundação Procon-SP. O preço médio, que no dia 16 era de R$ 212,24, passou para R$ 212,98 hoje. Por grupo, foram constatadas as seguintes variações: Alimentação, 0,18%; Limpeza, 0,71%; e Higiene Pessoal, 1,37%. Em outubro, até agora, a cesta caiu 0,35% e nos últimos 12 meses subiu 19,40%. No período, os produtos que mais subiram foram: cebola (kg), 15,71%; margarina (pote 250 g), 9,72%; farinha de mandioca torrada (pacote de 500g), 8,03%; creme dental (tubo de 90 g.), 4,81%; óleo de soja (900 ml), 2,54%. As maiores quedas foram: alho (kg), 7,72%; feijão carioquinha (pacote de 1 quilo), 3,59%; açúcar refinado (pacote de 5 kg), 3,44%; farinha de trigo (pacote de 1 kg), 2,48%; água sanitária cândida (litro), 2,26%.