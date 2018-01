Cesta básica subiu 0,53% em setembro No mês de setembro, o valor da cesta básica na cidade de São Paulo registrou uma alta de 0,53%, segundo dados da pesquisa diária do Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, em convênio com o Dieese. O preço médio que no dia 31 de agosto era R$ 149,63 passou para R$ 150,42 no dia 28 de setembro. Dos 31 produtos pesquisados, na variação mensal, 12 apresentaram altas, 12 diminuíram de preço e 7 permaneceram estáveis. Por grupo foram constatadas as seguintes variações: alimentação (0,85%), limpeza (-1,14%) e hig. Pessoal (-0,07%). A variação acumulada no ano é de 6,36%, e nos últimos 12 meses, de 7,27%. No mês, os produtos que mais subiram foram: absorvente aderente/pac.10 unid. (11,46%), arroz tipo 2/pac. 5 Kg (6,81%), margarina/ 250 g (5,26%), salsicha avulsa/kg (4,52%) e carne de primeira/Kg (3,65%). As maiores quedas foram: ovos brancos/Dz (-7,98%), linguiça fresca/Kg (-6,01%), detergente líquido./emb. 500ml (-4,65%), biscoito maizena/200 g. (-4,40%), desodorante spray/100 ml (-4,13%).