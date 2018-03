Cesta básica subiu 0,63% na semana O preço da cesta básica da cidade de São Paulo, medida pela Fundação Procon, subiu 0,63% na segunda semana de junho em São Paulo. O custo médio, que no dia 3 era de R$ 207,93, passou para R$ 209,23 na quarta-feira, dia 9. A variação acumulada até agora em junho é de 0,35% e nos últimos 12 meses, - 1,07%. No período de 4 a 9 de junho, os produtos que mais subiram foram: creme dental (4,85%, o tubo 90 g), farinha de trigo (4,69%, o pacote de 1 kg) e leite em pó integral (3,64%, embalagens de 400-500 g). As maiores quedas foram: absorvente aderente (- 5,76%, pacote com 10 unidades), açúcar refinado (- 2,40%, o pacote de 5 kg)e água sanitária (- 2,14%, 1 litro).