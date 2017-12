Cesta básica subiu 0,90% na semana Na segunda semana de junho de 2003, o valor da cesta básica registrou alta de 0,90%, de acordo com pesquisa diária da Fundação Procon-SP. O preço médio, que no dia 5 era R$ 211,15, passou para R$ 213,05 ontem. Por grupo, foram constatadas as seguintes variações: Alimentação, 1,13%, Limpeza, -1,94% e Higiene Pessoal, 2,03%. Neste período, os produtos que mais subiram foram: batata (kg): 7,32%, macarrão com ovos (pac. 500 g): 5,30%, detergente líquido (emb.500 ml): 5,17%, sabonete (unid. 90100 g): 4,26%, arroz tipo 2 (pac. 5 kg): 3,64%. As maiores quedas foram: cebola (kg): 7,32%, lingüiça fresca (kg): 4,74%, sabão em pó (pac. 1 kg): 4,30%, desodorante spray (emb. 90100 ml): 3,09%, carne de segunda s/ osso (kg): 1,46%.