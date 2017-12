Cesta básica subiu em 15 capitais A cesta básica apresentou alta em quinze das dezesseis capitais brasileiras em outubro. A pesquisa foi realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômico (Dieese). As maiores elevações ocorreram em Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Apenas em Aracaju houve variação negativa. Foi o quarto mês consecutivo em que predominaram as altas de preço. O custo foi superior a R$ 100,00 em oito capitais. São Paulo continua a ser a cidade onde a cesta é mais cara: R$ 122,61, o maior valor desde o lançamento do Plano Real. O tomate foi um dos principais responsáveis pela alta do mês passado, com aumentos expressivos em todas as capitais, com destaque para Porto Alegre (35,94%), Rio de Janeiro (26,80%), Salvador (24,18%) e Belo Horizonte (17,58%). A batata também teve grande contribuição, apesar de fazer parte da cesta apenas em nove capitais. As principais altas foram em Brasília (22,47%), Goiânia (18,89%), Belo Horizonte (14,85%), São Paulo (13,22%), Florianópolis (13,13%) e Curitiba (12,61%). O produto de maior peso na cesta básica - a carne bovina - também empurrou os preços em treze capitais, mas com elevações menos significativas. As maiores variações ocorreram em Brasília (3,08%), Belém (2,98%), Goiânia (2,44%) e Porto Alegre (2,43%). Foram observados recuos em João Pessoa (-1,18%), Vitória (-0,76%) e Fortaleza (-0,20%). Entre os produtos que registraram recuo, o destaque foi o feijão, que caiu em doze localidades. Considerando o salário mínimo líqüido, o custo da cesta em outubro comprometeu 88,26% do rendimento do trabalhador, enquanto que em setembro correspondia a 86% e há um ano chegava a 88,80%. Tendo como base o custo da cesta mais cara, o Dieese calcula que o salário mínimo ideal hoje para suprir as despesas de uma família de quatro pessoas seria de R$ 1.030,05, ou 6,8 vezes o valor atual. Pesquisa nacional da cesta básica de outubro 2000 Capital Valor (R$) São Paulo 122,61 Brasília 116,33 Porto Alegre 116,18 Curitiba 114,56 Belo Horizonte 113,55 Rio de Janeiro 113,00 Florianópolis 108,31 Belém 100,05 Vitória 97,67 Recife 97,55 Fortaleza 94,27 Goiânia 93,86 Aracaju 93,75 João Pessoa 90,86 Natal 90,46 Salvador 87,59 Fonte: Dieese