Cesta básica subiu nas capitais em julho O custo dos gêneros de primeira necessidade apresentou alta em doze das dezesseis capitais brasileiras no mês passado, segundo levantamento mensal feito pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese). As elevações mais significativas ocorreram em Curitiba, Belo Horizonte e Florianópolis. Apenas em três capitais o preço da cesta recuou. E em sete cidades o valor total supera R$ 100,00. O comportamento dos preços foi bastante diferenciado nos dezesseis cidades, mas alguns produtos cresceram em grande parte delas. É o caso da carne, com aumento em catorze, do feijão e do açúcar, que subiram em treze, o leite em doze capitais e a manteiga em onze. As valorizações se deveram sobretudo à entressafra, à seca e à geada. Poucos produtos tiveram queda em número expressivo de cidades: óleo de soja, com queda em nove e o tomate, com redução em oito. Com base no custo da cesta mais cara, a de São Paulo, R$ 111,43, o Dieese estima que o valor do salário mínimo necessário para manter um trabalhador e sua família em julho seria de R$ 936,12, ou seja, 6,2 vezes o piso vigente, de R$ 151,00. Capital Valor da cesta Variação do mês São Paulo R$ 111,43 1,82% Porto Alegre R$ 105,57 3,57% Brasília R$ 105,42 0,03% Curitiba R$ 105,30 7,98% Belo Horizonte R$ 104,61 4,81% Rio de Janeiro R$ 101,41 3,77% Florianópolis R$ 100,58 4,36 Belém R$ 97,64 2,04% Recife R$ 91,52 1,15% Aracaju R$ 91,46 1,44% Vitória R$ 89,57 -1,23% Goiânia R$ 87,32 2,62% João Pessoa R$ 86,09 2,09% Natal R$ 82,55 -2,57% Salvador R$ 80,31 -0,06% Fortaleza R$ 80,02 -0,39%