Cesta básica tem alta de 0,09% em São Paulo O valor da cesta básica apresentou alta de 0,09% na segunda semana do mês de novembro de 2001 de acordo com a pesquisa diária da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor vinculado ao governo estadual, em convênio com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese). O preço médio, que no dia 08 de novembro era R$ 154,57, passou para R$ 154,71 no dia 14 de novembro. Por grupo, foram constatadas as seguintes variações: alimentação (+0,25%), limpeza (-0,46%) e higiene pessoal (-0,60%). No mês de novembro, o preço médio da cesta básica registra queda de 0,15% e nos últimos 30 dias, alta de 1,85%. No ano, a cesta apresenta alta de 9,39% e nos últimos 12 meses, 11,06%. Os produtos que mais subiram nesta semana foram: o quilo da salsicha avulsa (+6,22%), o pacote de 500 gramas de macarrão com ovos (+5,21%), o pote de 250 gramas de margarina (+3,51%), o quilo da cebola (+3,00%) e o quilo do frango resfriado inteiro (+1,80%).