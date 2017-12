Cesta básica tem alta de 1,15% Em pesquisa realizada na segunda semana de novembro, o Procon constatou alta de 1,15% no valor da Cesta Básica. O preço médio, que no dia 09 era R$137,91, passou para R$ 139,49 no dia 16. O grupo de produtos que mais subiu foi o de alimentos, 1,16%, seguido de produtos de limpeza 1,46% e higiene pessoal 0,72%. A variação acumulada este mês é de 0,73%. No ano, a Cesta variou 0,35%, e nos últimos 12 meses, 4,86%. Esta alta, registrada depois de três semanas de queda consecutiva, é resultado do número de produtos que apresentaram elevações de preços e não em função de aumentos significativos de algum produto em especial. Os produtos de maior peso positivo no período foram, nesta ordem: carne de primeira: 2,33%, carne de segunda: 1,65%, batata: 4,24%, ovos brancos: 4,26% e sabão em pó:1,90%.