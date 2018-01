Cesta Básica teve alta de 0,64% na semana Na quarta semana de pesquisa do mês de outubro de 2001, o valor da cesta básica teve alta de 0,64%, revela pesquisa diária da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, em convênio com o Dieese. O preço médio, que no dia 18 de outubro era R$ 153,77, passou para R$ 154,76 no dia 25 do mesmo mês. Dos 31 produtos pesquisados, na variação semanal, 13 apresentaram altas, 15 diminuíram de preço e 3 permaneceram estáveis. Por grupo, foram constatadas as seguintes variações: alimentação (0,78%), limpeza (0,99%) e higiene pessoal (-0,90%), ficando a variação acumulada, no mês de outubro, em 2,89%, e nos últimos 30 dias, em 2,64%. No ano, a cesta variou 9,43%, e nos últimos 12 meses, 9,79%. Na semana, os produtos que mais subiram foram: macarrão com ovos/500 g (5,21%), carne de primeira/Kg (5,08%), sabão em pó/1 Kg (3,61%), extrato de tomate/350-370 g (3,37%), arroz tipo 2/5 Kg (3,20%). As maiores quedas foram: batata/kg (-11,21%), salsicha avulsa/Kg (-4,23%), sabão em barra/unid. (-3,45%), creme dental/90 g (-3,33%), absorvente aderente/ pac 10 unid. (-3,03%).