Cesta básica teve alta de 0,70% em São Paulo O preço da cesta básica do paulistano registrou alta de 0,70% na quarta semana de abril de 2002. A informação foi revelada na pesquisa diária realizada pela Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, em convênio com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese). O preço médio, que no dia 18 de abril era de R$ 153,27, passou para R$ 154,34 em 25 de abril. No período de 19 de abril a 25 de abril, os produtos que mais subiram foram: o quilo da cebola (9,00%), o pacote de 4 unidades de papel higiênico fino branco (8,25%), o quilo da carne de primeira (7,06%), o tubo de 90 gramas de creme dental (7,06%) e o pacote de 200 gramas do biscoito de maizena (4,65%). Os produtos que registraram as maiores quedas foram: o quilo do sabão em pó (-8,71%), o pacote de 500 gramas de macarrão com ovos (-4,81%), o detergente líquido (-4,00%), o pacote de 10 unidades de absorvente aderente (-3,85%) e o pacote de 500 gramas de café em pó papel laminado (-2,31).