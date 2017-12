Cesta básica teve alta de 1,16% em São Paulo A cesta básica do paulistano teve alta de 1,16% no mês de junho, segundo a pesquisa diária do Procon-SP, Fundação da Secretaria da Justiça do Governo do Estado de São Paulo, em convênio com o Dieese. O preço médio, que no dia 31de maio era de R$ 130,53, passou para R$ 132,04 em 30 de junho. Por grupo foram constatadas as seguintes variações: alimentação 1,25%, limpeza 0,73% e higiene pessoal 0,91%. A variação acumulada no ano é de - 5,01% (base em 30 de dezembro de 1999), e nos últimos 12 meses é de 8,74% (base 30 de junho de 1999). Desde o início do Plano Real, a Cesta variou 24,10% (base 30 de junho de 1994), sendo que alimentação variou 19,67%, limpeza, 44,78%, e higiene, 40,12%. Os produtos que apresentaram as maiores altas foram: cebola, com 139,58%, farinha de mandioca torrada, com 76,19%, alho, com 75,60% e papel higiênico fino, com 65,56%. As maiores quedas foram: açúcar, de 16,23%, café papel laminado, de 11,07% e salsicha avulsa, de 9,75%.