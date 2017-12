Cesta básica teve alta de 38% no Real Desde a implantação do Plano Real, agosto de 1994, até o mês de junho deste ano, o preço da cesta básica registrou uma alta de 38,83%. O consumidor que no dia 30 de junho de 1994 gastava R$ 106,40 para adquiri-la, passou a dispender R$ 147,72. Os dados constam da pesquisa sobre o custo médio da cesta básica durante o Real realizada pela Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, em convênio com o Dieese. Pelos dados do balanço, a maior variação constatada no período foi do grupo Limpeza com 60,57%, seguido do grupo Higiene Pessoal com 44,26% e do grupo Alimentação com 35,53%. No entanto, apesar do grupo alimentação apresentar a menor variação no período, o grupo exerceu a maior pressão para a alta final no preço da cesta básica por concentrar os produtos de maior peso na composição da cesta, como por exemplo a carne de primeira e a carne de segunda sem osso que registraram variação de 67,53% e 52,14%, respectivamente. Os maiores aumentos verificados na pesquisa, no período de sete anos do Plano Real, foram da batata (190,57%) e da cebola (93,88%), enquanto as maiores quedas ficaram por conta do café papel laminado (29,07%) e do açúcar (11,26%). Efeitos do dólar e crise energética Segundo a técnica de estudos e pesquisas do órgão, Cristina Rafael Martinussi, a tendência para os preços daqui para frente é de que eles sofram os efeitos da desvalorização do real frente ao dólar nos últimos meses e também da crise de energia elétrica, que trouxe novos hábitos ao consumidor, agora obrigado a reduzir o seu consumo mensal. Ela cita por exemplo, o caso de pessoas que estocavam alimentos nos freezers, principalmente carnes, e que agora optaram pela compra dos produtos racionalmente e para o consumo em prazo mais curto. Baseada no fechamento do mês de junho, quando a variação da cesta ficou em 0,78%, e nas primeiras prévias do mês de julho, com quedas de 0,43% e 1,07%, respectivamente para a primeira e segunda semanas, a técnica afirmou que os impactos deverão ser melhor contabilizados mais a longo prazo, já que atualmente o nível dos preços não apresentou uma variação muito elevada.