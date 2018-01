Cesta básica volta a subir em São Paulo Depois do recuo de quinta-feira, o primeiro desde 8 de novembro, o preço da cesta básica do paulistano registrou alta de 0,14% hoje, de acordo com pesquisa diária da Fundação Procon-SP. O preço médio, que era de R$ 202,72, passou para R$ 203,00, com variação de 0,09% no grupo alimentação e de 1,18% para higiene pessoal. O grupo limpeza mostrou queda de 0,40%. O custo mínimo encontrado pela pesquisa para a cesta nos supermercados foi de R$ 139,74 e o máximo, R$ 275,50, revelando diferença de 97%. Dos 68 itens pesquisados, 28 tiveram alta, 22 baixaram de preço e 18 permaneceram estáveis. No mês, a cesta variou 1,39% e nos últimos 30 dias, 7,62%. No ano, a cesta variou 28,32%. A variação no Plano Real é de 90,79%.