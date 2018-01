Cesta da Opep atinge marca histórica a US$ 42,60 o barril O preço de referência da cesta dos sete tipos de petróleo da Opep subiu US$ 0,53 ontem, para US$ 42,60 o barril, nova marca histórica de alta. Na quarta-feira, o preço da cesta havia atingido recorde, a US$ 42,07 o barril, superando a marca anterior de 20 de novembro de 1980, quando chegou a US$ 41,80 o barril.