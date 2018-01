Cesta de compras do carioca sobe 0,06% em uma semana O custo da cesta de compras consumidas pelas famílias no Rio de Janeiro apresentou alta de 0,06% na primeira semana de fevereiro (entre os dias 1º e 6). Segundo a Fecomércio do Rio, o custo médio da cesta aumentou para R$ 296,78. Os produtos que mais contribuíram para o aumento foram batata (3,66%), queijo prato (3,26%), desodorante (1,87%), papel higiênico (1,79%) e cerveja (1,78%). A cenoura e o tomate tiveram quedas significativas: 5,87% e 5,52% respectivamente. Para o diretor da entidade , Luiz Roberto Cunha, a alta não representa uma tendência, mas uma acomodação de preços. Segundo ele, enquanto os preços dos hortifrutigranjeiros começaram a cair, os de alguns produtos elaborados voltaram a subir. Para as famílias com renda mensal entre dois e três salários mínimos a cesta ficou 0,02% mais barata. Já para as famílias com renda mensal entre 15 e 20 salários mínimos a cesta subiu 0,13%.