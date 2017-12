Cesta de compras do RJ tem maior queda dos últimos sete anos O preço da Cesta de Compras do Rio de Janeiro no primeiro trimestre de 2006 teve a maior redução dos últimos sete anos, com retração de 1,69% na comparação com o mesmo período do ano anterior. O dado, divulgado nesta sexta-feira pelo Instituto Fecomercio-RJ, apontou ainda que o conjunto de produtos ficou 2,05% mais barato em março, passando de R$ 309,72, no mês anterior, para R$ 303,36. Segundo análise de economistas no documento de divulgação da pesquisa, a queda na Cesta, que contém 32 produtos de alimentação, quatro de higiene e três de limpeza, no primeiro trimestre ocorreu embalada por fatores como dólar baixo. Além disso, a queda nas exportações de carne bovina e frango fizeram com que o preço desses produtos baixasse no mercado interno, contribuindo na queda do conjunto dos produtos.