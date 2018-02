Cesta de compras fica 0,59% mais barata no Rio O custo da cesta de compras no Rio caiu 0,59% na primeira semana de agosto, passando de R$ 286,80 para R$ 285,11, segundo o Instituto Fecomercio-RJ. Com a retração, a cesta completou 13 semanas de queda consecutivas. A cebola foi o item que apresentou a maior retração na primeira semana de agosto, com queda de 6,18%, seguida pelo tomate (-6,06%) e a batata (-5,43%). Em contrapartida, a farinha de trigo (1,27%) e a laranja pêra (0,86%), estão entre os produtos que ficaram mais caros no período. Segundo a Fecomercio-RJ, a redução semanal "teve impacto positivo" em todas as faixas de rendimento familiar. A pesquisa da Cesta de Compras reflete as variações de preços dos 39 itens que mais pesam no orçamento consumidos por famílias de dez diferentes faixas de renda no Rio.