Cesta de compras no Rio sobe 0,36% na 1ª semana de janeiro O custo médio das cestas de compras das famílias na região metropolitana do Rio de Janeiro aumentou 0,36% no período de 1 a 7 deste mês em relação à semana anterior, de acordo com pesquisa do Instituto Fecomércio-RJ. Na última semana de dezembro, a alta tinha sido de 0,79%. Para o período de 30 dias terminado em 7 de janeiro, o reajuste dos preços foi de 1,39%. Em média, a cesta com 39 produtos, sendo 32 de alimentação, custou R$ 300,60. Dos itens pesquisados, 25 subiram na primeira semana do ano e todas as dez faixas de renda tiveram aumento médio de preços. Os destaques de alta foram a cenoura (9,88%), a banana prata (8,64%) e o ovo (4,47%). Os de baixa foram sabão em barra (-1,62%) e macarrão (-1,65%). O Instituto Fecomércio-RJ divulgou também em nota que sua expectativa é de que os preços fiquem estáveis ou com ligeira tendência de queda.