Cesta de compras no RJ cai 0,14% na 2ª semana de março O custo das cestas de compras consumidas pelas famílias residentes no município do Rio de Janeiro caiu em média 0,14% na segunda semana de março (período entre os dias 9 e 15), de acordo com pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Fecomércio-RJ. Com a variação negativa, o valor médio das cestas passou de R$ 305,00 para R$ 304,57. Na semana anterior, a cesta tinha ficado 0,04% mais barata, revertendo a alta verificada na terceira e quarta semanas de fevereiro. Dos 39 produtos (32 de alimentação, quatro de higiene e três de limpeza) consumidos por famílias de dez diferentes faixas de renda, 24 apresentaram variações negativas de preços na segunda semana de março, o que acabou puxando para baixo o custo médio da cesta, segundo o documento de divulgação da instituição. Os destaques foram itens como lingüiça, banana prata e carne bovina de Segunda. Os produtos que apresentaram as maiores quedas nos preços foram: tomate (-7,14%), lingüiça (-2,83%), alface (-1,72%), banana prata (- 1,52%), farinha de mandioca (-1,27%), sabonete (-1,21%) e carne bovina de segunda (-1,19%). Em contrapartida, as principais altas foram apuradas em produtos como sabão em barra (4,04%), maionese (3,83%) e ovo (3,37%).