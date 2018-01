Cesta de compras no RJ recua 0,22% durante semana O custo da cesta de compras na cidade do Rio de Janeiro caiu 0,22% na Segunda semana de julho ante a primeira semana do mês, segundo divulgou hoje a Fecomércio-RJ. A cesta equivale ao consumo médio de todas as famílias residentes na cidade do Rio de Janeiro e atingiram R$ 305,18 na semana de 08 a 14 de julho. Entre as famílias que ganham até oito salários mínimos, a queda nos gastos de uma semana para outra foi de 0,24% e entre as que recebem acima desse valor, a redução foi menos intensa, de 0,21%. Entre as principais reduções de preços estão a batata (-4,99%) e carne seca (-2,45%). Em contrapartida, as principais altas foram apuradas em produtos como a cebola (+8,03%) e a maçã (+2,62%). Análise mensal Na análise mensal, entre 16 de junho e 14 de julho de 2005, a cesta ficou 1,10% mais barata ante 30 dias anteriores. As famílias que recebem até oito salários mínimos sentiram uma queda de 1,17% no mês. Já para as famílias com rendimento acima dessa faixa, a redução nos gastos foi de 1,04%. Desde o início do ano, a cesta de compras no Rio acumulou alta de 0,46%. A pesquisa da Fecomércio-RJ reflete as variações de preços dos 39 produtos que mais pesam no orçamento (32 de alimentação, quatro de higiene e três de limpeza), consumidos por famílias de dez diferentes faixas de renda.