Cesta de compras no RJ recua 2,35% nos últimos 12 meses O custo das cestas de compras consumidas pelas famílias residentes no município do Rio de Janeiro caiu em média 0,17% no período de 11 a 16 de fevereiro, de acordo com pesquisa divulgada há pouco pelo Instituto Fecomércio-RJ. Com a queda, o valor médio da cesta passou de R$ 304,66 para R$ 304,14. Dos 39 produtos pesquisados, 20 apresentaram variação negativa de preços no período e a queda nos custos da cesta atingiu todas as faixas de renda. Nos últimos 12 meses, o Instituto Fecomércio-RJ apurou alta média acumulada de 2,35% no custo das cestas. As famílias com renda familiar acima de 30 salários mínimos foram as que mais aumentaram seus custos (3,23%). Já as famílias com renda entre cinco e seis salários mínimos foram as que apresentaram a menor alta nos custos (0,48%).