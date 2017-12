Cesta de compras no RJ recua 2,93% em novembro O custo da cesta de compras no município do Rio de Janeiro caiu 2,93% em novembro ante outubro, segundo informou hoje o Instituto Fecomércio-RJ, em sua pesquisa sobre o tema. Segundo o Instituto, foi a mais intensa queda desde o início da série, em janeiro de 1999. Com o resultado, o valor médio da cesta caiu de R$ 305,65 em outubro para R$ 296,68 em novembro. No mês passado, os tubérculos e legumes foram os produtos que sofreram as maiores reduções de preços, sendo que a cebola ficou 29,98% mais barata, e o preço do tomate caiu 29,93%, seguida por cenoura (queda de 21,09%) e batata (recuo de 17,25%). Por faixas de renda, em novembro, as famílias com rendimento mensal entre três e cinco salários mínimos foram as mais beneficiadas: sua cesta ficou, em média, 3,52% mais barata. Alta acumulada no ano é de 1,43% No acumulado de janeiro a novembro desse ano, a pesquisa mostra que o custo da cesta de compras registra alta de 1,43%, sendo que, na divisão por faixas de renda, o maior percentual no custo da cesta de compras, de 1,74%, foi verificado para as famílias com renda mensal entre oito e dez salários mínimos. "Já nos últimos 12 meses, a alta está acumulada em 1,66%, sendo o maior percentual verificado, mais uma vez, para as famílias com renda mensal entre oito e dez mínimos, cuja cesta ficou 2,20% mais cara", esclareceu a instituição, em comunicado.