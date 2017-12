Cesta de compras no RJ sobe 0,14% na 1a semana de janeiro O custo das cestas de compras começou o ano em alta no Rio. Segundo dados do Instituto Fecomércio-RJ, a cesta consumida pelas famílias residentes no Rio de Janeiro subiu 0,14% no período de 01 a 09 de janeiro. As maiores altas ocorreram em tomate (19,33%), cenoura (11,36%), banana prata (5,29%), farinha de trigo (2,01%), carne seca (1,86%) e laranja pêra (1,76%). Os preços que mais caíram foram os de queijo prato (-5,62%), sabão em barra (-3,25%), açúcar refinado (-2,66%), batata (-1,56%) e cerveja (-1,32%). A pesquisa da Cesta de Compras é realizada semanalmente e reflete as variações de preços dos 39 produtos de maior peso no orçamento (32 de alimentação, quatro de higiene e três de limpeza), consumidos por famílias de dez diferentes faixas de renda.