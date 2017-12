Cesta de compras no RJ sobe 0,61% na 2a semana de janeiro O custo da cesta de compras consumida pelas famílias residentes na Região Metropolitana do Rio de Janeiro registrou aumento médio de 0,61% na segunda semana de janeiro, de acordo com pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Fecomércio-RJ. O valor da cesta passou de R$ 292,89 na semana anterior para R$ 294,68. Os produtos que mais aumentaram de preço foram tomate (20,03%), cenoura (4,55%) e sabão em barra (4,09%). A pesquisa da Cesta de Compras reflete as variações de preços de 39 produtos de maior peso no orçamento (32 de alimentação, quatro de higiene e três de limpeza), consumidos por famílias de dez diferentes faixas de renda. De acordo com o Instituto Fecomércio-RJ, todas a famílias aumentaram seus gastos, destacando as que recebem entre 8 e 10 salários mínimos, cuja cesta encareceu 0,67%.