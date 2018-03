Cesta de compras no RJ sobe 0,66% na 2a semana de junho O custo das cestas de compras no município do Rio de Janeiro subiu 0,66% na segunda semana de junho (entre os dias 8 e 16), elevando o valor médio das cestas para R$ 294,46, ante R$ 286,49 da semana anterior. A informação foi divulgada hoje pelo Instituto Fecomércio. De acordo com a organização, na primeira semana do mês, tinha sido verificado aumento médio de 0,68% e, na última semana de abril, de 0,66%. No período mensal, entre 15 de maio e 16 de junho, o aumento médio do custo da cesta foi de 2,78%. Em comunicado, o diretor do Instituto Fecomércio-RJ, Luiz Roberto Cunha, explica que o clima continua prejudicando a produção de alguns hortifrutigranjeiros, fazendo com que os preços desses produtos continuem pressionados. Na segunda semana de junho, os produtos que mais contribuíram para o aumento no custo das cestas de compras foram: cebola (9,84%), tomate (7,12%) e cenoura (5,22%). Em contrapartida, as maiores quedas de preços neste período foram observados em banana prata e a laranja pêra, que ficaram, respectivamente, 9,98% e 2,70% mais baratas. Resultado por faixa de renda O aumento dos custos na segunda semana de junho atingiu todas as faixas de renda, sendo a mais prejudicada a composta por famílias com rendimento mensal entre seis e oito salários mínimos, cuja cesta ficou 0,74% mais cara. Porém, no acumulado do ano, o custo da cesta de compras apurou queda de custos média de 0,07%. Nos últimos 12 meses, a queda média acumulada foi de 0,45%.