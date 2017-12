Cesta de compras no RJ sobe 0,85% em abril O custo da cesta de compras no município do Rio de Janeiro subiu 0,85% em abril, segundo informou hoje o Instituto Fecomércio-RJ, que divulgou sua pesquisa sobre o tema. De acordo com comunicado da instituição, o valor da cesta ficou em R$ 306,01 no mês, ante montante de R$ 303,44 em março. Segundo a pesquisa, na análise por faixas de renda, o custo da cesta para as famílias que recebem até oito salários-mínimos mensais foi maior, com alta de 0,99% em abril. O instituto informa que, em abril, os produtos que puxaram a cesta para cima foram: batata, que subiu 23,09%; feijão, que ficou 8,47% mais caro; e tomate, que encareceu 8,03%. "Em compensação, a cenoura foi o produto que apontou a maior retração de preços no mês, pois ficou 11,28% mais barata", detalhou o instituto, no comunicado. Na análise do período semanal, referente a última semana do mês, entre 23 e 30 de abril, o custo da cesta de compras apresentou uma alta menos intensa do que a registrada na análise mensal, de 0,53%. No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, o custo da cesta registrou alta de 2,16%. Nos últimos 12 meses, a variação no custo da cesta ficou positiva em 7,85%. A pesquisa reflete as variações de preços de 39 produtos com os maiores pesos no orçamento (32 de alimentação, quatro de higiene e três de limpeza), consumidos por famílias de dez diferentes faixas de renda.